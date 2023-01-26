هوية مُنفذ جريمة جل الديب تُكشف.. من هو؟

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ قوة خاصة من "شعبة المعلومات" أوقفت منفذ جريمة جل الديب، والتي حصلت يوم أمس.



Advertisement وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ القاتل هو لبناني من منطقة وادي خالد، وقد نفذ الجريمة على خلفية التعامل بدولارات مزوّرة.

وبحسب معلومات، فإنّ القاتل هو لبناني من منطقة وادي خالد، وقد نفذ الجريمة على خلفية التعامل بدولارات مزوّرة.