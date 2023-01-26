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لبنان

هوية مُنفذ جريمة جل الديب تُكشف.. من هو؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 12:05
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ قوة خاصة من "شعبة المعلومات" أوقفت منفذ جريمة جل الديب، والتي حصلت يوم أمس.

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وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ القاتل هو لبناني من منطقة وادي خالد، وقد نفذ الجريمة على خلفية التعامل بدولارات مزوّرة. 

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لبنان

جريمة جل الديب

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