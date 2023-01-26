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لبنان
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا أعلن اليوم؟
Lebanon 24
26-01-2023
|
12:31
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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الخميس، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم 40,000,000$ أربعون مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
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