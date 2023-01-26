بالأسماء... الإدعاء على هؤلاء بقضية المازوت المفقود في طرابلس

أفادت معلومات "الجديد" أنه "الحاقا للتحقيقات في موضوع الكميات المفقودة من المازوت في منشأة طرابلس، ادعت قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار على مدير في المديرية العامة للنفط ز.س ورئيس دائرة التعبئة ومساعده ب.ع وم.م بجرم الاثراء غير المشروع والاختلاس".

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