افرام: "وصل الوضع لحارة كل مين إيدو إلو"!

إستنكر النائب نعمة افرام ما حصل اليوم في قصر العدل، معتبراً أنها "علامات الانهيار التام".





وقال افرام في تغريدة له عبر "تويتر": "نستنكر ما حصل مع النواب الزملاء في مكتب وزير العدل بوجود أهالي ضحايا انفجار المرفأ. بئس هذا الزمن.. إنها علامات الانهيار التام فتحلّل الدولة وصل بنا الى هكذا تعامل في قضية.. ما من قضية أكثر منها إلحاحاً وتنتظر العدالة. للأسف "الهيئة وصل الوضع لحارة كل مين إيدو إلو".

Advertisement