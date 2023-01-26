دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 62000 و62500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 60500 و61000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.