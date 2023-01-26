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لبنان

دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 62000 و62500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 60500 و61000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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