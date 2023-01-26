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لبنان

ما جديد ملف حادثة العاقبيّة؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 13:00
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، مساء اليوم، في مكتبه في الوزارة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الايرلندي مايكل مارتن.

وتناول البحث "حادثة العاقبية، التي أودت بحياة جندي إيرلندي في كتيبة اليونيفيل في جنوب لبنان والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني لمتابعة هذا الملف.
 
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة معاقبة من ارتكب هذه الحادثة، كما تم البحث في الأزمات الاقتصادية والسياسية والمالية في لبنان وتأثيرها على الإدارة اللبنانية، وكذلك القضاء اللبناني.
 
وتطرق البحث أيضاً إلى مسألة النزوح السوري وارتداداته على لبنان وضرورة تغيير المجتمع الدولي، خصوصا الدول المانحة سياساتهم تجاه هذا الملف".
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ووعد الوزير الإيرلندي بـ"أن يبحث مع نظرائه الأوروبيين هذا الموضوع وضرورة تغيير السياسة الأوروبية تجاه هذا الملف ومساعدة لبنان إنسانياً واقتصادياً".
كذلك تم التأكيد "ضرورة اطلاق المشاورات السياسية بين البلدين وتفعيل العلاقات الثنائية ودور ايرلندا في مساعدة لبنان داخل أجهزة الاتحاد الأوروبي".

بيسلي
وكان بو حبيب التقى عصراً المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي والمدير الإقليمي ممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.

وأبدى بيسلي "تفهمه لمعاناة لبنان والصعوبات التي يتحملها من جراء النزوح السوري، خصوصا أنه كان في زيارة لسوريا ولمس مدى معاناتها اقتصاديا".
 
وأكد أنه "سيطلع دول الغرب على الأوضاع في سوريا لمساعدتها تداركا لانفجار اقتصادي"، معتبرا أن "هذه المساعدة ستنعكس على لبنان لجهة تسهيل عودة النازحين الى بلدهم".
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