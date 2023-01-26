6 جرحى بحادث سير على أوتوستراد المنية

أصيب 6 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث سير وقع على أوتوستراد المنية الدولي.



وعملت فرق إسعاف جمعية "سبل السلام" على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم.

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