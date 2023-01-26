بشأن الدولار.. إليكم ما يُحضر له مصرف لبنان قريباً

يترقب اللبنانيون اللّحظة التي سيُصدر فيها مصرف لبنان تعميماً قد يؤدّي إلى انخفاض سعر الدولار الذي تجاوز الـ60 ألف ليرة، اليوم الخميس، وهو الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في الأسعار كافّة.

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وفي هذا السياق، قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ "لبنان24" إنّه من المتوقع أنْ يبادر مصرف لبنان خلال أيامٍ قليلة وتحديداً مع نهاية الشهر الجاري أو أوائل شباط المقبل، إلى إصدار تعميمٍ يرتبطُ بضخ الدولار عبر "صيرفة" للمصارف ضمنَ شروطٍ جديدة، من بينها حصر المبالغ بالأفراد فقط، تحديد كوتا السحوبات بـ300 دولار شهرياً والتي من المُمكن أن تكون مدموجة بنسبة الرواتب التي يتم سحبها بالدولار الأميركي، إلا أن هذا الأمر ليس محسوماً بعد.

وحالياً، فإن سعر صيرفة الذي قد يصدر مع أي تعميم جديد، قد لا يكونُ أدنى من 50 ألف ليرة لبنانيّة باعتبار أن الهامش بين السوق والمنصة بات كبيراً، وبالتالي سيسعى البنك المركزي لتقليصه قدر الإمكان.