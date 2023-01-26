Advertisement

لبنان

بشأن الدولار.. إليكم ما يُحضر له مصرف لبنان قريباً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1032640-638103644098010338.jpg
Doc-P-1032640-638103644098010338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يترقب اللبنانيون اللّحظة التي سيُصدر فيها مصرف لبنان تعميماً قد يؤدّي إلى انخفاض سعر الدولار الذي تجاوز الـ60 ألف ليرة، اليوم الخميس، وهو الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في الأسعار كافّة.
Advertisement
وفي هذا السياق، قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنّه من المتوقع أنْ يبادر مصرف لبنان خلال أيامٍ قليلة وتحديداً مع نهاية الشهر الجاري أو أوائل شباط المقبل، إلى إصدار تعميمٍ يرتبطُ بضخ الدولار عبر "صيرفة" للمصارف ضمنَ شروطٍ جديدة، من بينها حصر المبالغ بالأفراد فقط، تحديد كوتا السحوبات بـ300 دولار شهرياً والتي من المُمكن أن تكون مدموجة بنسبة الرواتب التي يتم سحبها بالدولار الأميركي، إلا أن هذا الأمر ليس محسوماً بعد.
وحالياً، فإن سعر صيرفة الذي قد يصدر مع أي تعميم جديد، قد لا يكونُ أدنى من 50 ألف ليرة لبنانيّة باعتبار أن الهامش بين السوق والمنصة بات كبيراً، وبالتالي سيسعى البنك المركزي لتقليصه قدر الإمكان.
وبحسب المصادر، فإنّ عدم إصدار مصرف لبنان تعميماً حتى الآن وسط ارتفاع الدولار، قد يرتبط بسببين، الأول وهو أنّ مصرف لبنان لم ينتهِ بعد من كافة التحقيقات التي يُجريها بشأن المبالغ الهائلة من الليرات التي تمّ إيداعها خلال الشهر الجاري بغية الإستفادة بالدولار، وبالتالي فإن البنك المركزي، بحسب المصادر، لن يبادر إلى إصدار أي تعميمٍ قبل الإنتهاء من الجردة التي يُجريها، علماً أن هناك مصارف عديدة بدأت بدفع المبالغ لبعض الزبائن بعدما حصلت على دولارات من مصرف لبنان، ولكن بشكلٍ مقنّن. أما السبب الثاني لعدم إصدار مصرف لبنان التعميم المرتقب، فقد يرتبطُ بكيفية مُعالجة عمل الأدوات التي يعتمدُ عليها لتجفيف سيولة الليرة من السوق، وتقول المصادر إنّ ما تبيّن هو أنّ هناك كتلة نقدية كبرى من الليرات تُطرح حالياً في السوق من جهات ناشطة جداً من أجل شراء الدولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-01-26
16:51 | 2023-01-26
16:41 | 2023-01-26
16:17 | 2023-01-26
15:46 | 2023-01-26
15:40 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website