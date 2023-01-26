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لبنان

"متعاقدو الأساسي": مستمرون بالإضراب حتى تحصيل الحقوق

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:21
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أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، استمرارها بالإضراب حتى تحصيل الحقوق، مشيرة إلى أنّ "غليان الشارع التربوي تزامن مع غليان قضائي"، وقالت: "رحم الله لبنان من تبعات هذا الغليان، وبتحضير مسبق ليوم انتفاضة الحقوق والكرامة، نفذت اليوم الاعتصامات الـ7 التي دعت إليها اللجنة الفاعلة في مختلف المناطق بتنسيق مع الأساتذة الملاك في التيار النقابي المستقل والأهالي والتلاميذ والمجتمع المحلي في المناطق، وكل أستاذ حر". 
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وأردفت: "ولأن اللجنة الفاعلة هي امتداد على كل مساحات الوطن، أردنا اليوم التحرك في اعتصامات لا مركزية، بكلمات لأعضاء اللجنة الفاعلة في المناطق، لتكن الرسالة واضحة، أن اللجنة الفاعلة وحدت الأساتذة تحت راية نقابية في كل لبنان للمطالبة بحقوق كل أستاذ مهما كانت تسميته. وتوحدت الكلمات بخطاب واحد يؤكد أن العودة الى التعليم مشروطة بدفع الحقوق، برواتب وحوافز وبدل نقل بما يوازي الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار. كما أكدت ضرورة اعادة فتح المدارس وعدم حرمان 350 ألف تلميذ من التعليم".

ودعت "وزير التربية الى وضع النقاط على الحروف في كيفية التصرف بالاموال التي قدمتها الجهات المانحة الى التعليم الرسمي"، مطالبة "المعنيين جميعا بتحمل مسؤولياتهم للخروج من هذا النفق المظلم الذي سيقضي على ما تبقى من منظومة تعليمية في لبنان".

وقالت: "أما في خصوص ما تسرب عن وزير التربية بأن الجهات المانحة وافقت على صرف 90 دولاراً، والاسلوب الذي اعتمد في إعلان ذلك من دون أن يقدم وزير التربية صيغة دفع الحقوق المتوجب دفعها من العام الماضي وهذا العام، فإنها رأت أن هذا التسريب فيه من الاستخفاف بالاساتذة بما يجعله لا يستحق الرد".
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