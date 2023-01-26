عثمان استقبل ضابط الارتباط لدى السفارة الأسترالية

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وفي ختام اللقاء سلم ووكر للواء عثمان مذكرة التفاهم ما بين الطرفَين، والتي كان قد وقعها قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية - التي جرى تجديدها- بشأن مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون الشرطي.كذلك، استقبل عثمان رئيس الرهبنة الباسيلية الشويرية الأرشمندريت برنار توما على رأس وفد، في زيارة أشادوا في خلالها بـ"إنجازات المؤسسة في ظل الظروف الراهنة في البلاد".وفي ختام اللقاء، قدم الأرشمندريت توما للواء عثمان درعاً تذكارية، عربون محبة تقدير.