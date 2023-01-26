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لبنان

عثمان استقبل ضابط الارتباط لدى السفارة الأسترالية

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:31
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، ضابط الارتباط لدى السفارة الأسترالية في لبنان توم ووكر، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون.
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وفي ختام اللقاء سلم ووكر للواء عثمان مذكرة التفاهم ما بين الطرفَين، والتي كان قد وقعها قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية - التي جرى تجديدها- بشأن مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون الشرطي.
 
كذلك، استقبل عثمان رئيس الرهبنة الباسيلية الشويرية الأرشمندريت برنار توما على رأس وفد، في زيارة أشادوا في خلالها بـ"إنجازات المؤسسة في ظل الظروف الراهنة في البلاد".

وفي ختام اللقاء، قدم الأرشمندريت توما للواء عثمان درعاً تذكارية، عربون محبة تقدير.
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