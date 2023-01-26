Advertisement

لبنان

خوري: لا يمكنني أن أحلّ مكان مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1032653-638103668734636983.jpg
Doc-P-1032653-638103668734636983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه "ليس رئيساً على النيابات العامّة في لبنان على الإطلاق"، مشدداً على أنه "لا يجوز تعمية الرأي العام أبداً"، وقال: "يحق لبنان طلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لا غير، وقلت للنواب الذين التقيتهم اليوم في مكتبي إنني لا أسمع لنفسي كقاضٍ سابق بإعطاء رأي بقرارٍ صادر عن القضاء".
Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، أشار خوري إلى أنه "يتم تغييب دور مجلس القضاء الأعلى"، مؤكداً أنه "لا يمكنه أن يحل مكانه ومكان التفتيش القضائي". 

وتابع: "أنا لن أتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق آخر ولن أكون سبباً بتخريب العدلية أو انقسامها".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-01-26
16:51 | 2023-01-26
16:41 | 2023-01-26
16:17 | 2023-01-26
15:46 | 2023-01-26
15:40 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website