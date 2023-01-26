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لبنان

عن رسوم الميكانيك.. خبرٌ جديد يهمّكم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2023 | 15:23
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قالت مصادر مطلعة على أعمال هيئة إدارة السير والمركبات الآلية أنه لم يتم اليوم تقاضي أي أموالٍ مرتبطة بالرسوم الميكانيكية من المواطنين عبر شركات تحويل الأموال.
ووفقاً للمصادر، فإنه من المستبعد أن يتم تفعيل تقاضي رسوم الميكانيك يوم غدٍ الجمعة، لكنها في المقابل رجحت أن يتم استئناف هذا الأمر أواخر شهر كانون الثاني الجاري أو مطلع شباط المُقبل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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