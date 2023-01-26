عقيص: ما حصل في مكتب وزير العدل اليوم يدلّ على "الدولة البوليسيّة"

اعتبرَ عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب جورج عقيص أنّ "ما حصل في مكتب وزير العدل هنري خوري اليوم غير طبيعي ويدل على الدولة البوليسية"، وأضاف: "دخلنا الى مكتب الوزير لمطالبته باتخاذ اجراءات تمنع الخلل الحاصل في العدلية وحصل الهرج والمرج. هناك إرادة سياسية بتعطيل تحقيق انفجار مرفأ بيروت وأن مَن سقطوا ماتوا قضاءً وقدر".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، شدّد عقيص على أنّ "المطلوب من وزير العدل أن يعلن توقيف العناصر التي اعتدت على النواب في وزارة القانون والحق بدلاً من إصدار البيانات"، وأضاف: "هناك انقلاب في لبنان ينفذه بعض القضاة، ولا يجب التصوير بأن هناك قضاة مع هذا الفريق او هذه الطائفة، ولكن للأسف هناك قضاة يشكلون أداة الانقلاب على تحقيق المرفأ".



وأكمل: "على وزير العدل أن يحمي تحقيق المرفأ، وإذا افترضنا أن القاضي طارق البيطار أخطأ فلا يُعالج هذا الخطأ بجرم".