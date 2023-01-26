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لبنان

البستاني: اغتيال السلطة القضائية هو الهدف الأخير بمخطط تدمير لبنان

Lebanon 24
26-01-2023 | 15:40
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غرّدت النائب ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "اغتيال السلطة القضائية هو الهدف الأخير بمخطط تدمير لبنان، بعد الانهيار المالي والسياسي والدستوري والتداعي الأخلاقي. رح نواجه هالمؤامرة الكبيرة حمايةً لما تبقّى من الدولة، وما رح نسمح باخفاء حقيقة تفجير المرفأ!".
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