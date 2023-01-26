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لبنان

المفتي إمام استقبل أهالي سجناء طرابلس: لإطلاق سراحهم لأنهم سُجنوا أكثر مما ينبغي

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:51
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إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشّيخ محمد إمام في مكتبه بدار الفتوى أهالي السجناء الموقوفين من أّبناء طرابلس، واستمع إلى شكواهم ومعاناة أبنائهم في السجون اللبنانية والظلم الّلاحق بهم بعد الكيل بمكيالين والذي ظهر في وضوح بعد اطلاق موقوفي المرفأ".
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وقال إمام إنّ "الظروف العامّة في لبنان ليست بالطبيعيّة على كل المستويات"، وأضاف: "نرى أنه في كل القطاعات الحقوق ضائعة، في الإقتصاد، في تفجير المرفأ، والمصارف، والقضاء، كل شيء متداخل في بعضه البعض، كل شيء منهار، وكل شيء غير طبيعي".

وأضاف: "في موضوع إخواننا وأبناءنا المعتقلين، نحن لم نقصر يوماً في القول أنهم يواجهون الظم وما زالوا قيد السجن بغير وجه حق، ويقبعون في السجون خلافاً للقانون والقضاء العادل... فأين دور السياسيين؟".

وتابع: "هذه صرخة نطلقها من دار الفتوى ومن أهالي الموقوفين إلى ضمائر القضاة، وضمائر المعنيين السياسيين من كل الطوائف، وعلى رأسهم الساسة من الطائفة السنية، أن يمسكوا هذا الملف ويفرضوه ليحققوا الحد الأدنى من العدل، وهو إخراج المظلومين المعتقلين الذين زج بهم في السّجون بغير وجه حق".
وختم :" كل هؤلاء يجب إطلاق سراحهم لأنّهم سجنوا أكثر مما ينبغي، وعلى المرتكب أن يأخذ جزاءه بالعدل".
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