المفتي إمام استقبل أهالي سجناء طرابلس: لإطلاق سراحهم لأنهم سُجنوا أكثر مما ينبغي

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وقال إمام إنّ "الظروف العامّة في لبنان ليست بالطبيعيّة على كل المستويات"، وأضاف: "نرى أنه في كل القطاعات الحقوق ضائعة، في الإقتصاد، في تفجير المرفأ، والمصارف، والقضاء، كل شيء متداخل في بعضه البعض، كل شيء منهار، وكل شيء غير طبيعي".وأضاف: "في موضوع إخواننا وأبناءنا المعتقلين، نحن لم نقصر يوماً في القول أنهم يواجهون الظم وما زالوا قيد السجن بغير وجه حق، ويقبعون في السجون خلافاً للقانون والقضاء العادل... فأين دور السياسيين؟".وتابع: "هذه صرخة نطلقها من دار الفتوى ومن أهالي الموقوفين إلى ضمائر القضاة، وضمائر المعنيين السياسيين من كل الطوائف، وعلى رأسهم الساسة من الطائفة السنية، أن يمسكوا هذا الملف ويفرضوه ليحققوا الحد الأدنى من العدل، وهو إخراج المظلومين المعتقلين الذين زج بهم في السّجون بغير وجه حق".