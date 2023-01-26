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Lebanon 24
26-01-2023 | 19:00
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يتخوف مصدر قضائي من أن تؤدي التطورات الحاصلة لعدم عودة سريعة لبعثة التحقيقات الأوروبية، خشية من مضاعفات قد لا تكون محسوبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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