كرامي يجول بين "النيازك": هذه مقاربة السعودية للرئاسة

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كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": يقوم رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي بسلسلة لقاءات مع الجميع ومن بينهم الحلفاء والأصدقاء تحت عنوان تفعيل الحوار وتعزيزه لبلوغ التفاهم حول الاستحقاق الرئاسييقول كرامي: هناك تشظٍّ في كل الاتجاهات، لا 8 آذار ولا 14 آذار بقيت على حالها. في كل مجموعة هناك مجموعات. صاروا أشبه بنيازك متحركة. ويشير إلى أنّه يطرح الحوار على أساس مشروع متكامل. ثمة طرحان لا يتناقضان، ولكن يجب أن يتكاملا: «حزب الله» حدد هواجسه بالخشية من انتخاب رئيس يطعن بالمقاومة ويحرّض عليها. في المقابل، ثمة فريق يقول إنّ الأوضاع تستدعي وضع استراتيجية اجتماعية - اقتصادية توقف تحلل الدولة والانهيارات المتتالية، من دون أن يعني أنّ هذا الفريق هو في حالة عداء مع المقاومة لا بل هو حريص عليها. من هنا، فإنّ الطرح الذي أقوده يقوم على أساس تكامل الاستراتيجية الدفاعية مع الاستراتيجية الاجتماعية - الاقتصادية.ويقول إنّ «السعودية لا تتناقض طروحاتها مع المصلحة اللبنانية بمعنى أنّ الرياض لا تتدخل بالأسماء المرشّحة، وإنما تنظر الى البرنامج، السيرة الذاتية، مصير الاصلاحات المطلوبة دولياً، المقاربة للعلاقات معها. وعلى هذا الأساس، إمّا تفتح صفحة جديدة مع لبنان وإما تتركها مقفلة». وعما اذا كان فرنجية أو العماد جوزاف عون يتطابقان مع هذا «البروفيل» يقول «أنا مقتنع أن فرنجية ليس بعيداً عن المقاربة السعودية للملف الرئاسي، وكذلك العماد جوزاف عون الذي يمتلك رصيداً لا يستهان به من المناقبية، ولكن المسألة ليست في اسم المرشح بل في التوافق الواسع، وبالتالي الممر الالزامي للوصول إلى ذلك هو الحوار مع كلّ الحريصين على وحدة البلد واستقراره، ومن ضمنهم طبعاً سليمان فرنجية».يضيف: «الطابة في ملعبنا. شرفوا نحكي مع بعضنا. إمّا نستمر في تضييع الوقت والمزيد من الانهيارات وإمّا نجلس معاً لنتبادل التنازلات والكفّ عن الرهان على الخارج. تفاهمنا هو المدخل والركيزة الأساسية».وعما اذا كان لمس تطوراً معيّناً في مواقف الأطراف من شأنه المساهمة في تحقيق خرق، يجيب أنّ الجميع يعاني من ضغط الوقت. «باسيل لا يطرح مرشحاً بحدّ ذاته وانما لديه برنامج. الرئيس بري يعتقد أنّه اذا تمكنا من انتخاب فرنجية قريباً بـ65 صوتاً فقد يكون ذلك مدخلاً للخروج من الورقة البيضاء. وثمة تنسيق بين «الحزب» وبري. خلال أيام قد تتظهر هذه الحركة». يضيف: «طرحت في لقاءاتي الحوار، سواء على شكل طاولة مستديرة أو بشكل ثنائي. الحوار هو بحد ذاته إشارة إلى أنّ كل الأطراف جاهزة لتقديم تنازلات مشتركة للوصول إلى تفاهم. وأعتقد أنّ أفضل اطار للحوار هو مجلس النواب. وبرأيي هذا الفريق يفكر جدياً في الخروج قريباً من الورقة البيضاء».وأكد أنّه لم يسع إلى اقناع أي فريق بأي مرشح، و»انّما اشتغلت على كسر الجليد. جبران باسيل يعرف موقفي، وأنا أعرف موقفه، ولكن من الضروري الوقوف عند مخاوفه وهواجسه، يجب الاستماع إليه والتحاور جدياً مع الفريق المسيحي الذي يؤمن بالدولة ونهائية الكيان اللبناني وهذا ما أكدت عليه في لقائي معه. ولهذا لا يمكن استثناؤه من الحوار».حكومياً، يرى أنّ كل ما يجري هو عبارة عن خلافات سياسية تتخذ لبوساً قانونياً ودستورياً بحيث صار الدستور وجهة نظر، مشيراً إلى انّه حتى لو أنّ الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه الحكومة نالت ثقة برلمان انتهت ولايته فكيف يمكن مساءلتها، ولا بدّ أيضاً من سؤالها: كيف عالجت الأزمة المعيشية وقد صار الدولار بستين ألفاً؟ مع العلم أنّ أولوية الوحدة الوطنية تتجاوز أولوية اجتماع الحكومة اذا افترضنا أن الدستور يتيح لها الاجتماع خصوصاً وأن الخلاف حولها فتح باب السجالات والمزايدات السياسية الشعبوية التي بلغت حدّ التهويل بالفدرلة وما إلى ذلك من طروحات تقسيمية، من هنا تصير الوحدة الوطنية أهم من النصّ القانوني الملتبس أصلاً.