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لبنان

طعنه في ظهره وفرّ الى جهة مجهولة... اليكم ما حدث في طرابلس

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين شخصين عند مدخل "سوق الاحد" في طرابلس، تخلله تضارب وطعن بالسكاكين. 
 
وفي التفاصيل أقدم أحد الاشخاص من آلـ "ميناوي" على طعن شخص آخر  من آلـ "المصري" في ظهره. 
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وعلى الفور، تم نقل المُصاب الى "مستشفى طرابلس الحكومي"، فيما فرّ المُعتدي الى جهه مجهولة.
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