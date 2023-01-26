طعنه في ظهره وفرّ الى جهة مجهولة... اليكم ما حدث في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين شخصين عند مدخل "سوق الاحد" في طرابلس، تخلله تضارب وطعن بالسكاكين.



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وعلى الفور، تم نقل المُصاب الى "مستشفى طرابلس الحكومي"، فيما فرّ المُعتدي الى جهه مجهولة. وفي التفاصيل أقدم أحد الاشخاص من آلـ "ميناوي" على طعن شخص آخر من آلـ "المصري" في ظهره.وعلى الفور، تم نقل المُصاب الى "مستشفى طرابلس الحكومي"، فيما فرّ المُعتدي الى جهه مجهولة.