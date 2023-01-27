زوجته ووالده فارقا الحياة... والمصارف هي السبب!

صدر عن "جمعية صرخة المودعين"، البيان التالي:

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بعد توقيف المودع "وليد الحجار" بسبب اقتحامه " بنك الاعتماد اللبناني"- فرع شحيم، لتحرير جزء من أمواله لعلاج زوجته السيدة "علا الحجار" المريضة بالسرطان، تعرض والده لجلطة قلبية ما ادى الى وفاته على الفور.وقبل أيام ايضاً، توفيت زوجة المودع وليد الحجار السيدة "عُلا محسن الحجار" في "مستشفى نبيه بري الحكومي"، وذلك بعد عدم تمكّن عائلتها من نقلها الى أحد المستشفيات الخاصة أوالى الخارج بسبب عدم حصولهم على اموالهم المحجوزة لدى " بنك الاعتماد اللبناني"- فرع شحيم.