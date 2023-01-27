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لبنان

اجتماع نيابي معارض في البرلمان اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2023 | 01:15
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تسعى قوى المعارضة الى عقد إجتماع موسع اليوم في المجلس النيابي، سيشارك فيه، وفق المعلومات الاولية، حوالى 50 نائبا من مختلف الكتل الحزبية السيادية والمعارضين والتغييريين وحتى المستقلين، على أن يصدر بيان خاص بتداعيات ما حصل قضائيا بما يتعلق بملف إنفجار مرفأ بيروت.

وينعقد هذا الاجتماع بعد مشاوراتٍ مطولة بين كل مكونات المعارضة بدأت مساء امس الخميس في إجتماع عقد في بيت الكتائب المركزي.

ووفق مصدر معني فان البيان الداعم لعودة الإنتظام الى تحقيقات إنفجار الرابع من آب سوف يعرض، بعد صدوره، على كل الكتل السياسية في لبنان من دون استثناء من أجل حشد أوسع تأييد للتحقيق في إنفجار المرفأ من أجل إكمال مسار الحقيقة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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