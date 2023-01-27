ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الصباحي

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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 60000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 60000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 56000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 35000 ليرة.وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1147,000 ليرة.-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1174,000 ليرة.-صفيحة المازوت: 1195,000 ليرة.-قارورة الغاز: 730,000 ليرة.