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لبنان

أساتذة التعليم الرسمي مستمرون في اضرابهم

Lebanon 24
27-01-2023 | 02:23
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يستمر الاساتذة المتعاقدون والمثبتون في الملاك في القطاعات التربوية الرسمية كافة، ثانوي، اساسي ومهني في منطقة حاصبيا، في اضرابهم  ويستمر معهم اقفال كافة مدارس المنطقة امام الطلاب.
 
وفي هذا السياق، أكد الاساتذة على المضي في اضرابهم حتى نيل حقوقهم كاملة بما فيها تلك التي تم اقرارها عن العام الدراسي الماضي.
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وتوجه الاساتذة الى كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير التربية القاضي عباس الحلبي وكافة المسؤولين في الدولة طالبين منهم الاسراع في اقرار ودفع كافة حقوقهم المكتسبة، وذلك من اجل انقاذ العام الدراسي وحفاظا على المدرسة الرسمية وطلابها وصونا لحقوق المعلمين حتى يتمكنوا من تأمين  حياة كريمة لعائلاتهم بعدما باتوا عاجزين عن تامين لقمة عيشهم امام الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.
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