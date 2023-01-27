لتأمين التدفئة... 6 ملايين ليرة لكل عائلة سورية نازحة الى لبنان



أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من النازحين السوريين بالتجمع امام "البنك اللبناني الفرنسي" في النبطية، لسحب حصة التدفئة الخاصة بهم والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين ليرة لبنانية للعائلة الواحدة .

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