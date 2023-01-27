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لبنان

لتأمين التدفئة... 6 ملايين ليرة لكل عائلة سورية نازحة الى لبنان

Lebanon 24
27-01-2023 | 02:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من النازحين السوريين بالتجمع امام "البنك اللبناني الفرنسي" في النبطية، لسحب حصة التدفئة الخاصة بهم والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين ليرة لبنانية للعائلة الواحدة .
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