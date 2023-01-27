اخلاءات سبيل في ملف النافعة.. وغادة عون تتحرك

أخلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة، بحسب ما أشارت قناة الـLBCI

وبحسب معلومات الـLBCI فان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت قرار القاضي منصور، الا ان الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت على قرار منصور بالأكثرية.

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