اعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكة

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نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان، إعتصاما سلميا امام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، تحت راية الإتحاد العمالي العام وبمشاركة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر.وقد قطع المعتصمون الطريق امام وزارة الداخلية وحولت القوى الامنية السير الى طرق فرعية.