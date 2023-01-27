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لبنان

اعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكة

Lebanon 24
27-01-2023 | 03:51
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نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان، إعتصاما سلميا امام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، تحت راية الإتحاد العمالي العام وبمشاركة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر.
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وقد قطع المعتصمون الطريق امام وزارة الداخلية وحولت القوى الامنية السير الى طرق فرعية.
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