Advertisement

لبنان

حاصباني: تحركنا لمنع تفكيك القضاء ولاستعادة الدولة

Lebanon 24
27-01-2023 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1032791-638104137828750383.jpg
Doc-P-1032791-638104137828750383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني  ان "الجسم القضائي يتعرض للتفكيك كسائر المؤسسات في البلد، وهذا يربك مجلس القضاء الاعلى، لذا الأهم الحفاظ على استقلالية القضاء ومصدقيته والوصول الى الحقيقة في إنفجار 4 آب، الذي يشكل جريمة بحق الانسانية لا يمكن ان تمرّ مرور الكرام، ويجب محاسبة كل من تسبب بذلك إهمالاً أم قصداً".
Advertisement

اضاف: "وقعنا كتكتل "الجمهورية القوية" على عريضة وجهت لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تساهم بوصول هذا الملف الى خواتيمه وتحقيق العدالة. بالتوازي ما زلنا نعول على قيام القاضي بيطار بمهامه رغم كل العراقيل والتوصل الى قرار ظني ومحاكمة المتورطين أمام المجلس العدلي".

كما شدّد على أن "القانون يسمح لقاضي التحقيق إصدار قراره الظني حتى لو لم يتمكن من استجواب من إدعى عليهم"، مشيراً الى ان "هذا القرار سيكون مفصليا في مسير تحقيق العدالة".

رداً على سؤال، أجاب: "لم يخلِ المدعي العام التمييزي الموقوفين في القضية وفق الاصول. فإن كان ليده سلطة على الضابطة العدلية التي تملك مفاتيح السجن لكن ليس لديه السلطة بالافراج عن موقوفين في ملف ليس هو مسؤول عنه. قرار عويدات فضيحة قضائية كبرى تضاف الى الممارسات التي تهدف الى تفكيك ما تبقى من القضاء ومصدقيته".

أوكد أن "تحركنا اليوم كلبنانيين من اجل منع تفكيك القضاء واستعادة الدولة. نحن ملتزمون بالدستور والقوانين وأسس الدولة وكل هذه المحاولات من حادثة الطيونة الى حرف التحقيقات وصولاً الى التهديد ان الوضع سينهار وسينفجر أمنياً مررنا بها بالسابق ولا تمنعنا من التمسك بمنطق الدولة واستعادتها ومنع تحولها دولة مارقة".

ختم : "ثمة من دفع بأفعاله ومقارباته للملفات وممارساته داخل الاراضي اللبنانية، دفع بإتجاه الانهيار الاقتصادي والمالي وكان أحد مسبباته. لذا اصبحنا امام تفكك ممنهج للقطاعات في الدولة. الشعب اللبناني لن يسمح بذلك والمجتمع العربي والدولي لا يمكنه ان يسمح بتحول لبنان منصّة عدائية له على شرق المتوسط".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-01-27
03:00 | 2023-01-27
06:11 | 2023-01-27
06:10 | 2023-01-27
06:00 | 2023-01-27
06:00 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website