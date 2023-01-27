في النبطية... المواطنون يلجأون الى الدواء الايراني

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بسبب الارتفاع الكبير الحاصل في سعر الدواء في الصيدليات، يقوم مجموعة من المواطنين في منطقة النبطية بشراء الادوية الايرانية التي تؤمنها احدى الصيدليات في المنطقة.

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