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لبنان

في النبطية... المواطنون يلجأون الى الدواء الايراني

Lebanon 24
27-01-2023 | 04:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بسبب الارتفاع الكبير الحاصل في سعر الدواء في الصيدليات، يقوم مجموعة من المواطنين في منطقة النبطية بشراء الادوية الايرانية التي تؤمنها احدى الصيدليات في المنطقة.
 
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الادوية

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