فطينة أحمد جمال خرجت ولم تعُد... هل شاهدتموها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:فطينة أحمد جمال (من مواليد عام 1970، سورية)التي غادرت، بتاريخ 25-1-2023، مكان عملها في المستشفى اللبناني الإيطالي – قضاء صور، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر المخيمات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.