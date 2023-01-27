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لبنان

سليم من بكركي: أنا حريص على الجيش وقائده

Lebanon 24
27-01-2023 | 05:09
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أكّد وزير الدفاع موريس سليم أنّ الجيش سيبقى دائماً حامي الوطن والمواطنين، مشدداً على أنه "لم ولن ولا يُمكن أنّ يكون الكلام عن إقالة قائد الجيش صادر عني وأنا حريص على الجيش وقائده".

كلام سليم جاء عقب زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فقال من بكركي: "صلاحياتي لا أستخدمها إلا لخدمة الجيش ولخدمة الوطن"، مشدداً على أنه لايتخذ قراراته الا وفقا للقوانين ولا يعمل بأي اجندة سياسية.
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وأضاف: " عدم المشاركة في جلسات الحكومة هو التزام بالدستور ومجلس النواب حدّد أنّ دور الحكومة هو لمعالجة القضايا المهمة والملحة جدّاً وحكومتنا هي بحالة تصريف أعمال ومقبولة استقالتها".
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