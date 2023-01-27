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لبنان

بعد الإرتفاع الجنونيّ للدولار... هل تُقفل معامل تعبئة الغاز؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 05:16
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حذّر نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أنطوان يمين، من "الإقفال القسري لمعامل تعبئة الغاز المنزلي بسبب الإرتفاع الجنوني للدولار". 

وأشار إلى أن "جدول الأسعار الذي يصدر من قبل الوزارة لم يستطع أحد مواكبته جراء صعود االدولار، فبالأمس تم تسعير الجدول على سعر ٦٠٦٠٠، ونلاحظ اليوم سعر الدولار في السوق  بحدود ٦٤٠٠٠، فكل مبيعات الأمس قد تلاشت خسائر بسبب صعود الدولار، وان راسمالنا اصبح يتأكل يومياً".
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وأكد ان "لا احد يستطيع ان يتحمل الخسائر المستمرة من جراء هستيريا الدولار"، مطالبا المسؤولين بـ"السعي لوقف هذه المهزلة للحفاظ على مؤسساتنا وعمالنا والمواطن".
 
 
 

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