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لبنان

الخطيب: أبهذا أيها الاشاوس تحفظون القضاء والاجهزة الامنية كما تدعون؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 05:23
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أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة في مقر المجلس جاء فيها: "يؤسفنا ما نراه من نشر للفوضى وتهديم لما تبقى من بنيان وسرقة لما تبقى من رصيد للبنانيين ومهازل على شاشة التلفزة وضرب لما تبقى لهيبة القضاء وتعرض للقوى الأمنية، أبهذا ايها الاشاوس تحفظون القضاء والاجهزة الامنية كما تدعون؟ بئس ما صنعت أيديكم وبئس ما أنتم فاعلون، ما هذه المهزلة تهربون وتمتنعون من خلق الأجواء الملائمة لانتخاب رئيس للبلاد لانتشال البلد والناس من المأساة التي أنتم ابطالها وصانعوها، وتعملون على إطالة أمد الازمة وزيادة معاناة الناس، لأي هدف ولأي سبب؟ هل ما زلتم تنتظرون المدد الخارجي طمعا في حصول تعديل بموازين القوى والانقلاب على إنجازات المقاومة التي هي إنجازات لكل لبنان".
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أضاف :"إن ما يحصل أشبه شيء بفعل نيرون، تشعلون البلد وتقفون على التل تتلذذون باحتراقها الا ساء ما سولت لكم أنفسكم، عودوا إلى رشدكم واجلسوا الى طاولة الحوار للخروج بحل يعيد لبنان وشعبه إلى لعب دوره المميز، لبنان رسالة الإسلام والمسيحية إلى العالم عنوانه محمد والمسيح رسالة النور والهدى إلى العالم، ولا تقزموه على مقدار أنانياتكم، فلبنان حجمه بحجم المسيحية والإسلام، والأمل يبقى بالشعب اللبناني بكل طوائفه ومكوناته، سرعان ما سيكشف له الغطاء ويعلم حقيقة ما يحصل فهو المؤمل بالتغيير وعليه ستقوم مهمة بناء لبنان الجديد".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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