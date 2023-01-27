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لبنان

عن منصة جوازات السفر... ماذا أعلن اللواء ابراهيم؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 05:46
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قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "سنلغي منصة جوازات السفر بعد شهر، وسيُصبح التقديم بشكل طبيعي"، وأوضح أنّ "ما سبّب الأزمة هو الطلب الكبير عليها والموضوع بات في نهايته وخلال شهر سنعود لما قبل المنصة".
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وأضاف اللواء ابراهيم بعد لقائه البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: "لا علاقة للزيارة بالموضوع الرئاسي، وأنا على استعداد للقيام بأيّ مهمّة تجلب الاستقرار للبلد ويجب انتخاب رئيس للجمهورية".
 
 
وتوجّه للقضاة قائلاً: "بيروت أمّ الشرائع فلا تجعلوها أمّ الشوارع، وأخشى عودة الشوارع طبعاً".
 
 
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