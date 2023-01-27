ماذا قال حميه عن إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ؟

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه أن "الانتهاء من انجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية يأتي ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة".

Advertisement

ولفت في بيان، الى ان "ذلك يأتي من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ وادارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها".



