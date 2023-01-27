ناصر سرور يكشف ما تمّ الاتفاق عليه مع وزير الاقتصاد.. ماذا عن سعر ربطة الخبز؟

Advertisement

لفت رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى عدم وجود مشكلة في موضوع الطحين لدى الافران.وعن تسعيرة ربطة الخبز قال سرور في حديث لبرنامج نقطة عالسطر: "نتيجة ارتفاع الدولار فان بين 25 و 28 % من الطحين مدعوم و 75% مدولر اضاف: اي ان ربطة الخبز كانت قيمتها دولار اي 1500 ليرة في حين ان الدولار اليوم 60 الف ليرة اي ان الفارق كبير وللمحافظة على استمرارية عمل الافران تم الاتفاق بالامس مع وزير الاقتصاد على وجود سلم متحرك لسعر ربطة الخبز يرتبط وفق تسعيرة الدولار صعودا او نزولا".واشار الى ان سعر ربطة الخبز داخل الفرن اصبحت 24 الف ليرة.