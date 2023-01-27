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لبنان
هذا هو المكان الذي سيتجمع فيه نواب "المعارضة" لتلاوة بيانهم (صورة)
Lebanon 24
27-01-2023
|
06:11
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علم "لبنان 24"، أنّ النائب وضاح الصادق سيتلو بيان نواب "المعارضة"، بعد إجتماعهم الموسع في مجلس النواب، بما يخصّ تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت.
وحصل موقعنا أيضاً على صورة تُظهر المكان الذي سيتمّ فيه تجمّع النواب لتلاوة البيان.
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