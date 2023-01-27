هذا هو المكان الذي سيتجمع فيه نواب "المعارضة" لتلاوة بيانهم (صورة)

علم "لبنان 24"، أنّ النائب وضاح الصادق سيتلو بيان نواب "المعارضة"، بعد إجتماعهم الموسع في مجلس النواب، بما يخصّ تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت.

وحصل موقعنا أيضاً على صورة تُظهر المكان الذي سيتمّ فيه تجمّع النواب لتلاوة البيان.