98 بدل 95.. هذا ما تفعله بعض المحطات بالزبائن!

يشكو مواطنون في مناطق مختلفة انّ بعض محطات المحروقات تقوم بتعبئة البنزين 98 اوكتان بدل 95 اوكتان، ولدى سؤال الزبون في حال "انتبه" للغش الحاصل عن السبب على الرغم من انّه طلب تعبئة بنزين 95 اوكتان، يُقابل بجواب "في 98 فقط". وذلك للاستفادة من الزيادة بحوالي 270 الف ليرة لـ98 اوكتان في مقابل الـ95 اوكتان.

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