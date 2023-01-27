قتيل وجرحى إثر حادث مروع في بيت الككو... شاهدوا لحظة الإصطدام! (صور وفيديو)

قتيل وثلاثة جرحى جراء حادث سير في بيت الككو.



نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠١/٢٧ جريحين الى مستشفى بحنس وقتيل الى مستشفى سرحال جراء تعرضهم لحادث سير وقع في بيت الككو-المتن.

فيما تولت جهات اخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى للمعالجة. pic.twitter.com/6TrOnyoqUu