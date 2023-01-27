قتيل وجرحى إثر حادث مروع في بيت الككو... شاهدوا لحظة الإصطدام! (صور وفيديو)

هكذا وقع الاصطدام في عين علق بيت الككو صباح اليوم… pic.twitter.com/lyijGyAr0R
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) January 27, 2023
هكذا وقع الاصطدام في عين علق بيت الككو صباح اليوم… pic.twitter.com/lyijGyAr0R
قتيل و3 جرحى في حادث سير على طريق #بيت_الككو_المتن#lebanon24 pic.twitter.com/Ss4OoFETta
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 27, 2023
قتيل و3 جرحى في حادث سير على طريق #بيت_الككو_المتن#lebanon24 pic.twitter.com/Ss4OoFETta
قتيل وثلاثة جرحى جراء حادث سير في بيت الككو.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠١/٢٧ جريحين الى مستشفى بحنس وقتيل الى مستشفى سرحال جراء تعرضهم لحادث سير وقع في بيت الككو-المتن.
فيما تولت جهات اخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى للمعالجة. pic.twitter.com/6TrOnyoqUu
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 27, 2023
قتيل وثلاثة جرحى جراء حادث سير في بيت الككو.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠١/٢٧ جريحين الى مستشفى بحنس وقتيل الى مستشفى سرحال جراء تعرضهم لحادث سير وقع في بيت الككو-المتن.
فيما تولت جهات اخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى للمعالجة. pic.twitter.com/6TrOnyoqUu