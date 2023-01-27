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لبنان

الدولار يعاود ارتفاعه... إليكم آخر تسعيرة

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:14
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إرتفع سعر صرف الدولار مجدداً في السوق الموازية ظهر اليوم الجمعة 27 ليتراوح ما بين 60500 - 61000 ليرة لبنانيّة مقابل دولار واحد.
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