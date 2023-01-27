نقابة محرري الصحافة: رسم الاشتراك السنوي 250 الف ليرة

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عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً اليوم برئاسة نائب النقيب غسان ريفي، وفق بيان، "ناقش مسألة رسم الانتساب الى الجدول النقابي، ورسم الاشتراك السنوي للمحررين في ضوء الانهيار الحاصل في سعر العملة اللبنانية".وقرر المجلس بالاجماع تنفيذ قراره الصادر في آخر تشرين الثاني عام 2022، برفع رسم الانتساب الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، على أن يطبق هذا القرار على كل من لم يسدد رسم انتسابه حتى الآن.وقد حدد المجلس الاول من تموز عام 2023 كمهلة نهائية لتسديد رسم الانتساب لجميع المحررين الذين وافقت لجنة الجدول النقابي على تنسيبهم سابقاً، على ان يعلق الانتساب لمدة عام كامل في حال عدم التسديد. وسينظر المجلس في رسم الانتساب مجدداً بعد الاول من تموز في ضوء تطور اسعار العملة اللبنانية.كما قرر المجلس النظر في رسم الاشتراك السنوي لاحقاً في ضوء تطور اسعار العملة.كما ناقش المجلس شؤوناً اعلامية مختلفة، وقرر متابعتها.