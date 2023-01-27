المخيمات الفلسطينية في لبنان تنتفض نصرة لجنين والضفة الغربية

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بدعوة من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والقوى الإسلامية، شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان على مدار يومي الخميس والجمعة حراك جماهيري شعبي تضامنًا مع جنين والضفة الغربية ودعمًا لمشروع المقاومة.وألقيت كلمات متفرقة خلال الوقفات التضامنية والمسيرات الجماهيرية أكدت على "وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وأن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودحره عن أرض فلسطين المباركة".