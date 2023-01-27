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لبنان

المخيمات الفلسطينية في لبنان تنتفض نصرة لجنين والضفة الغربية

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:54
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بدعوة من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والقوى الإسلامية، شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان على مدار يومي الخميس والجمعة حراك جماهيري شعبي تضامنًا مع جنين والضفة الغربية ودعمًا لمشروع المقاومة.
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وألقيت كلمات متفرقة خلال الوقفات التضامنية والمسيرات الجماهيرية أكدت على "وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وأن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودحره عن أرض فلسطين المباركة".

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