بيان صادر عن نادي قضاة لبنان.. ماذا جاء فيه؟

أوضحت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان توضيح ما يلي:



"إن نادي قضاة لبنان يعمل بصورة مؤسساتية وقراراته والبيانات التي تصدر عنه تتمخض عن مناقشات ومداولات يتشارك فيها الزملاء القضاة آرائهم بكل جدية واحترام الأمر الذي يمنع تفرّد أي شخص برأيه".