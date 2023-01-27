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لبنان

بيان صادر عن نادي قضاة لبنان.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:58
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أوضحت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان توضيح ما يلي:
 
"إن نادي قضاة لبنان يعمل بصورة مؤسساتية وقراراته والبيانات التي تصدر عنه تتمخض عن مناقشات ومداولات يتشارك فيها الزملاء القضاة آرائهم بكل جدية واحترام الأمر الذي يمنع تفرّد أي شخص برأيه".
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