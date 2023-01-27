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لبنان

افتتاح مخيم "جايبور" لتركيب الأطراف الصناعية للقدم في مستشفى الحريري

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:39
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بمناسبة العيد الوطني 74 للهند، تم افتتاح مخيم "جايبور" لتركيب الأطراف الصناعية للقدم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت برعاية وزارة الشؤون الخارجية في الهند في إطار برنامج "الهند من أجل الإنسانية" وبتنفيذ من Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS) ، جايبور.
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حضر الحفل مجدي رمضان ممثلا عن وزير الخارجية وجوزيف الحلو ممثلا عن وزير الصحة العامة والعقيد نديم كاكون ممثلا عن الجيش والدكتور جهاد سعادة رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالإضافة الى أعضاء عن الشركاء.

وشكر الحلو الحكومة الهندية على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان وأشاد بالعمل الذي تقوم به الحكومة الهندية. وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا التعاون في المستقبل. 

ومن جهته سلط الدكتور سعادة الضوء على الحاجة إلى مثل هذه المشاريع في لبنان ونوّه بجهود منظمة Jaipur Foot وحكومة الهند.
وشدد السيد سانديب جروفر، القائم بالأعمال في السفارة الهندية على الأهمية التي توليها الهند لعلاقاتها الطويلة الأمد مع لبنان، وقال إنه سعيد جدًا لأن هذا كان أول مخيم لجايبور فوت يتم افتتاحه في العيد الوطني الهندي والذي له أهمية خاصة. 

المصدر: الوكالة الوطنية
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