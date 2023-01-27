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لبنان
جنبلاط : BBC الاذاعية تغيب اليوم بعد 85 عاماً
Lebanon 24
27-01-2023
|
09:46
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كتب رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" معلقا على إقفال هيئة الاذاعة البريطانية BBC المحطة الإذاعية : "هنا لندن.. BBC تغيب اليوم بعد 85 عاما من الوجود. سنفقدها كثيرا وسط هذا العالم من الفوضى الإعلامية والرتابة السياسية وغياب الموضوعية".
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