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لبنان

جنبلاط : BBC الاذاعية تغيب اليوم بعد 85 عاماً

Lebanon 24
27-01-2023 | 09:46
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كتب رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" معلقا على إقفال هيئة الاذاعة البريطانية BBC المحطة الإذاعية : "هنا لندن.. BBC تغيب اليوم بعد 85 عاما من الوجود. سنفقدها كثيرا وسط هذا العالم من الفوضى الإعلامية والرتابة السياسية وغياب الموضوعية".
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