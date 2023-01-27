جنبلاط : BBC الاذاعية تغيب اليوم بعد 85 عاماً

كتب رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" معلقا على إقفال هيئة الاذاعة البريطانية BBC المحطة الإذاعية : "هنا لندن.. BBC تغيب اليوم بعد 85 عاما من الوجود. سنفقدها كثيرا وسط هذا العالم من الفوضى الإعلامية والرتابة السياسية وغياب الموضوعية".

Advertisement