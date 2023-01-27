قاسم: مقاومة جنين هي المستقبل

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غرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر": مقاومة جنين هي المستقبل، ودماء الشهداء زرع للحرية، ولأن فلسطين بوصلة الحق، فشعبها ومجاهدوها منصورون، وسيسقط الصهاينة حتى لو اجتمع معهم الظالمون والمستكبرون في العالم".وأضاف: "الدم ينتصر على السيف".