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لبنان

قاسم: مقاومة جنين هي المستقبل

Lebanon 24
27-01-2023 | 10:02
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غرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر": مقاومة جنين هي المستقبل، ودماء الشهداء زرع للحرية، ولأن فلسطين بوصلة الحق، فشعبها ومجاهدوها منصورون، وسيسقط الصهاينة حتى لو اجتمع معهم الظالمون والمستكبرون في العالم".
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وأضاف: "الدم ينتصر على السيف".
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