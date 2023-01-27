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لبنان

كركي زار مستشفى الزهراء الجامعي

Lebanon 24
27-01-2023 | 10:16
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زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مستشفى الزهراء - مركز طبي جامعي.

وتم في خلال اللقاء البحث في موضوع تعاون طبي بين الضمان والمستشفى تتعلق بموظفي الضمان الاجتماعي.
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ثم جال الوفد الزائر في المستشفى للاطلاع على التطور العمراني والتقني الحاصل فيها، وفي أقسام الجراحة التي افتتحت هذا الشهر"، مثنيا على جهود البروفسور فارس وسعيه الدائم للتطوير والتقدم ليصبح هذا الصرح مركزا أكاديميا مميزا".
 
وعبرت إدارة المستشفى عن شكرها العميق وتقديرها للدكتور كركي على لفتته الكريمة لتخصيص المستشفى بهذه الزيارة وعلى "حسن إدارته للضمان الاجتماعي في أحلك الظروف التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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