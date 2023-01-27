Advertisement

لبنان

جريح بإطلاق نار في مخيّم نهر البارد

Lebanon 24
27-01-2023 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1032896-638104374471151045.jpg
Doc-P-1032896-638104374471151045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في مخيّم نهر البارد، تطوّر إلى اطلاق نار من مسدس حربيّ.
 
 
وعُلم عن سقوط جريح، تمّ نقله إلى المستشفى.
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بيان توضيحيّ لوزير العدل عن الإشكال الذي حصل مع النواب.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
27/01/2023 20:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإشكال بين النواب ومرافقي وزير العدل... ماذا قال؟
lebanon 24
27/01/2023 20:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
يومٌ ساخن في قصر العدل.. تفاصيل الإشكالات وفيديوهات ترصدُ كل شيء
lebanon 24
27/01/2023 20:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير بين عناصر مكافحة الشغب والمتظاهرين أمام وزارة العدل
lebanon 24
27/01/2023 20:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

نهر البارد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2023-01-27
13:12 | 2023-01-27
13:04 | 2023-01-27
12:54 | 2023-01-27
12:41 | 2023-01-27
12:19 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website