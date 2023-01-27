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لبنان
جريح بإطلاق نار في مخيّم نهر البارد
Lebanon 24
27-01-2023
|
10:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في مخيّم نهر البارد، تطوّر إلى اطلاق نار من مسدس حربيّ.
وعُلم عن سقوط جريح، تمّ نقله إلى المستشفى.
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إشكال
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