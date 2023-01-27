جريح بإطلاق نار في مخيّم نهر البارد

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في مخيّم نهر البارد، تطوّر إلى اطلاق نار من مسدس حربيّ.

وعُلم عن سقوط جريح، تمّ نقله إلى المستشفى.