في عكّار... سرقوه وأطلقوا النار عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو ا.ع، تعرّض للسرقة في منطقة ضهر نصار في عكّار من قبل أشخاص مجهولين.

وفي التفاصيل، وبعدما قاموا بسلب مبلغ من المال منه، أطلقوا النار عليه وأصابوه بقدمه، وقد تمّ نقله الى المستشفى الحكومي في حلبا.