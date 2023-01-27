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لبنان

إنخفاض جديد بسعر الدولار.. هذا ما سجّله في السوق الموازية

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:47
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يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة انخفاضه، وبعد أن سجل تسعيرة تراوحت ما بين 58000 و58500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بلغ دولار السوق الموازية سعراً يتراوح ما بين 55000 و55500 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
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وكان قد تراوح سعره ظهراً ما بين 60500 و61000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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