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لبنان

في الناقورة... إصطاد سمكة لقز عملاقة وهذا هو وزنها

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:57
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إصطاد الصياد موسى محمّد جعفر، ابن بلدة ياطر الجنوبية، سمكة لقّز عملاقة من بحر الناقورة.


وقد بلغ وزنها 16 كيلوغرامًا. 
 
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