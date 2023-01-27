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لبنان

حمية التقى وفداً من القومي.. هذا ما جرى تداوله

Lebanon 24
27-01-2023 | 13:04
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زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وضم الوفد: نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، عميد الخارجية غسان غصن، عميد الإعلام معن حمية، عميد العلاقات العامة فادي داغر، وعضوا المجلس الأعلى بطرس سعادة والدكتور جورج جريج. وحضر اللقاء المستشار الإعلامي حسن شقير. 
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وأشار بيان للقومي الى أن "اللقاء عرض الأوضاع العامة، وشدد على أهمية دور المؤسسات وقيامها بمسؤولياتها، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية ـ الاقتصادية الصعبة".

كما شدد وفد القومي على "أهمية أن ينسحب العمل الجاد والمفيد، على مؤسسات الدولة كافة، وأن تتشكل لدى كل العاملين في الشأن العام إرادة صادقة للعمل في سبيل بناء دولة المواطنة".


بدوره، لفت حمية الى اننا "رغم الإمكانات المتواضعة جدا لدى الوزارة، إلا أننا مصممون على القيام بمسؤولياتنا، فهناك العديد من الأعمال التي تم إنجازها، ووفرت للخزينة العامة في الدولة إيرادات إضافية. نحن نطمح إلى تعزيز هذه الإيرادات واستثمار كل مرافق الدولة التي تقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال".
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